シンガー・ソングライターの岡本真夜が9日、自身のインスタグラムを更新。昨年12月に54歳で亡くなった中山美穂さんとの2ショットを添え、自身の思いをつづった。【写真】「ただただ、会いたいです」中山美穂さんとの“思い出”2ショットを披露した岡本真夜岡本は「大好きな美穂さん。先日の30周年Liveの日、12月6日は美穂さんの命日でした。未だに信じられないですし、まだどこかに美穂さんがいるようで…ただただ、会いたいで