今年のノーベル平和賞に選ばれた南米ベネズエラの野党指導者、マリア・マチャド氏（５８）の授賞式に先立ち、９日にノルウェーの首都オスロで予定されていた受賞者の記者会見が中止された。ノーベル賞委員会の事務局・ノーベル研究所が同日、発表した。１０日の授賞式に出席できるかも不透明となっている。マチャド氏は、ベネズエラの反米左派ニコラス・マドゥロ政権による弾圧から逃れ、公の場に姿を現さないまま活動を続けて