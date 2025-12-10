第20回「中央公論文芸賞」受賞作品は、浅田次郎、鹿島茂、林真理子、村山由佳（五十音順)の四氏による厳正な選考の結果、佐藤正午さんの『熟柿』（KADOKAWA）に決定しました。『婦人公論』11月号に掲載された受賞のことば・選評を掲載します。【書影】中央公論文芸賞を受賞した『熟柿』の作者佐藤正午さん* * * * * * *第20回「中央公論文芸賞」受賞作『熟柿』（KADOKAWA）佐藤正午正賞── 賞状副賞── 100万円、ミキモトオリジ