タレントの矢沢心さんは12月9日、自身のInstagramを更新。タレントのほしのあきさんとファッションブランド「yori（ヨリ）」の展示会を訪問し、ツーショットを公開しました。【写真】矢沢心＆ほしのあき、美脚際立つ超ミニ丈コーデ2人でブランドの展示会へ矢沢さんは「あきちゃんといる時間はあっという間なんだけど短い時間でたくさん笑いますいつもはっぴーなあきちゃん」とつづり、2枚の写真を掲載しました。矢沢さんは黒いミ