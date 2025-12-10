水谷豊さん主演の人気刑事ドラマ『相棒season24』（テレビ朝日系、水曜午後９時〜）の第8話「梟は夜に飛ぶ」が12月10日、放送される。【写真】右京と薫は驚いた表情を見せ…ゲスト出演は、中田喜子さん。「相棒」シリーズは今年誕生25周年。水谷豊さん演じる杉下右京と寺脇康文さん演じる亀山薫の黄金コンビは通算11シーズン目に突入した。＊以下、12月10日放送回のネタバレを含みます。第8話あらすじ杉下右京（水谷豊）と小手鞠（