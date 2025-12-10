ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年1月30日（金）から期間限定で、スペシャル・イベント「ユニバーサル・クールジャパン 2026」を開催。今回、毎年人気を博している「名探偵コナン・ワールド」の詳細が発表され、劇場版最新作との連動や、「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」の登場キャラクターなどが明らかになった。【写真】新一＆蘭キタ〜！今年もアツい「名探偵コナン・ミステリー・レストラン」のイメージ