サンリオの新ミュージアム「山梨いちごの王さまミュージアム サンリオ創業者 辻信太郎記念館」（以下、山梨いちごの王さまミュージアム）が、2026年4月、山梨・甲斐市にオープンする。【写真】いちごの王さま発見！新ミュージアム内観イメージ■ファンへの贈り物サンリオの創業者であり名誉会長である辻信太郎氏が手掛ける「山梨いちごの王さまミュージアム」は、双葉インターチェンジより車で約5分の場所に位置する、これま