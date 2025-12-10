かつてのエースが帰ってきた。現地12月９日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第６節で、トッテナムはホームで橋岡大樹が所属するスラヴィア・プラハと対戦。３−０で勝利した。26分に相手のオウンゴールで先制に成功したトッテナムは、50分にモハメド・クドゥスのPKでリードを広げる。79分にはシャビ・シモンズのPKでダメ押しの３点目を奪った。 快勝した一戦の試合前、ピッチ上では今夏にトッテナム