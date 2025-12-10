年末年始を前に静岡県の清水港で12月10日、船舶の安全を確認する総点検が行われました。 【写真を見る】「安全意識高め運航を」年末年始前に船舶の安全点検 救命胴衣や消火器など確認＝静岡・清水港 国土交通省や海上保安部などは、毎年この時期に港を発着する船の総点検を行っています。 10日、清水港で点検したのは、富士山清水港クルーズが運航するオーシャンプリンセス号です。点検では、救命胴衣や消火器のほ