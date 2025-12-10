静岡県の職員に12月10日冬のボーナスが支給されました。一般職員の平均支給額は約89万9000円で2024年に比べて2万9000円ほど低くなりました。 【動画】県職員に冬賞与 平均約89万9000円 前年比約2万9000円減 知事約337万円、県議約216万円＝静岡 10日に支給された県の一般職員のボーナスの平均支給額は約89万9000円で、2024年に比べて3.2%減り、2万9000円ほど減額となりました。（平均年齢43.1歳） 教職員のボӦ