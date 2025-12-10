静岡県東部地域の活性化策を提言するサンフロント21懇話会の全体会が12月9日、三島市で開かれ、アメリカの政治外交をテーマにした講演が行われました。 【写真を見る】上智大学の前嶋和弘教授がアメリカ政治外交について講演 サンフロント21懇話会全体会＝静岡・三島市 サンフロント21懇話会の全体会には会員約110人が参加し、主催者を代表して静岡新聞社・静岡放送の大須賀紳晃社長が挨拶しました。 大須賀社長は「今年