静岡市の静岡浅間神社では、年末の風物詩、破魔矢作りが行われました。 【写真を見る】新年の縁起物「破魔矢（福矢）」づくり 「元気に、幸せに」と願い込め＝静岡浅間神社 新年の縁起物である破魔矢。静岡浅間神社では、福を招く意味を込めて「福矢」と呼んでいます。 12月9日は神社への奉仕を行う敬神婦人会の11人が、紅白の福矢に、2026年の干支の「馬」が描かれた絵馬を丁寧に結び付けました。 ＜敬神婦人会 安池照江会長