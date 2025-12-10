五島市ではカモが越冬のため飛来し、水辺で羽を休める姿が見られます。 五島市富江町のダムでは、カモやオシドリなど約5種類の渡り鳥が集まり羽根を休めています。 カモは寒さが厳しくなるこの時期、温暖な土地を求めて本州北部から南下します。 五島市には、11月中旬頃から500羽あまりが姿を見せ始めました。 カモのオスは、ひと冬の間に羽根が抜けかわり徐々に鮮やかな色になるそうで、愛鳥家などが観察