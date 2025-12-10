12月1日に24歳の誕生日を迎えた愛子さまにとって、今年は多くの行事で“デビュー”を果たし、皇族としての活動を広げられた1年だった。【映像】誕生日当日の愛子さま（実際の映像）3月にはブラジル大統領夫妻を迎えた宮中晩餐会で“晩餐会デビュー”、6月からは両陛下の戦後80年慰霊の旅に同行し、初めて沖縄・長崎を訪問。11月にはラオスを訪れ、“海外公務デビュー”も果たした。秋篠宮ご夫妻の長男、悠仁さまが成年式を終