北海道泊村の北海道電力泊原発3号機北海道の鈴木直道知事は10日、北海道電力泊原発3号機（泊村）の再稼働について、同日午後の道議会で同意の意向を表明する方針を固め、与党会派に伝えた。関係者への取材で分かった。北海道電と安全協定を結ぶ周辺4町村の首長は既に同意の意向を表明。鈴木知事の同意で、同社が目指す2027年早期の再稼働に大きく近づくことになる。同日午後の道議会予算特別委員会で、与党会派からの質問に答