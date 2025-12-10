男子児童に「ふんどししてみるか」などと言って、わいせつな行為をしたとして、元小学校教諭の男が逮捕されました。警視庁によりますと、元小学校教諭の田中耕一郎容疑者は今年10月、東京・あきる野市の河川敷で、当時12歳の男子児童にわいせつな行為をした疑いがもたれています。田中容疑者は、河川敷で知りあった男子児童をバーベキューに誘い水遊びをする際に、「包帯でふんどししてみるか」などと言って、下半身を触ったとみら