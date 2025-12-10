愛知県一宮市の「いまむら病院」愛知県一宮市の病院への新型コロナウイルス対策補助金約5千万円をだまし取ったとして、名古屋地検特捜部は10日、詐欺の疑いで、病院を運営する医療法人理事今村有希子容疑者（57）＝福島県郡山市＝を逮捕した。今村洋史元衆院議員（63）が法人理事長と院長を務め、容疑者は今村氏の妻。逮捕容疑は、2023年3〜5月、一宮市の「いまむら病院」で実際には購入していない医療機器の納品書などを添付