中国軍機が自衛隊機にレーダー照射を行った問題で、中国国営メディアが公開した中国軍と自衛隊の現場でのやりとりとする音声データについて、小泉防衛大臣は、「危険の回避のために十分な情報でなかった」と反論しました。小泉防衛相「空母・遼寧の艦載機がどのような規模でどのような空域において、訓練を行うのかという具体的な情報は自衛隊にもたらされておらず、危険の回避のために十分な情報がありませんでした」小泉大臣は、