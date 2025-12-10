NASAの火星探査車「パーサヴィアランス」が、火星の砂嵐や旋風の中で「パチッ」という放電音や小規模な電気ショックを記録しました。これにより、長年議論されていた「火星の大気中で放電現象が存在するか」という議論に決着が付き、火星の大気科学の理解や居住可能性にも影響を与える可能性があります。(PDFファイル)Detection of triboelectric discharges during dust events on Mars | Naturehttps://www.nature.com/articles/