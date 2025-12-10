作家で占い師のゲッターズ飯田が１０日、ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）にＶＴＲ出演した。番組では、同局の佐々木舞音アナウンサーが飯田に２０２６年の運気アップ術を聞いた。その中で「聴くだけで運気が上がる音楽」として「時代が女性がさらに強くなってくるので一番いいのがＭＩＳＩＡさん」と明かした。さらに「できれば新曲。２０２６年と２７年に出す曲はかなり評価されるので運気的に