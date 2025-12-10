今年の阪神ジュベナイルフィリーズ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負・２２年勝ち馬のリバティアイランド（川田騎手が騎乗）を振り返る。１番人気のリバティアイランドが直線で一気に抜け出し、重賞初制覇を飾った。２、３着には２ケタ人気の伏兵が入り、３連単１７万８４６０円。フルゲート１８頭の内訳は、重賞ウィナー５頭、重賞２着で賞金加算の２頭、