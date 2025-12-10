西武・冨士大和投手（１９）が１０日、埼玉・所沢市の球団事務所で契約更改に臨み、現状維持の年俸２８０万円でサインした（金額は推定）。大宮東から昨秋育成ドラフト１位で西武に入団した左腕。「２軍初勝利をさせていただいて、充実した１年間だった。ストレートが有名な選手にも通用することが分かったので、変化球を磨くことが来季の鍵かな」と確かな手応えを得た１年目だった。１１月１５日〜１２月７日には、台湾で開