公務員にきょう10日、冬のボーナスが支給されました。鹿児島県の一般職員は平均86万円の支給で、3年連続の増額となりました。 県によりますと、冬のボーナスが支給されたのは県職員およそ2万7000人で、支給総額は233億2400万円余りです。平均年齢は42.8歳で支給額は86万915円と、去年に比べて3万9766円増えました。県の人事委員会勧告に基づき0.05か月分の引き上げで、3年連続の増額となりました。 （県職員 20代）