県は曽於市で野生のイノシシ2匹が、豚熱に感染していたと発表しました。 曽於市で確認されたのは初めてで、鹿児島県内では6、7例目となります。 県は曽於市で今月1日と4日に見つかった野生のイノシシあわせて2匹が、遺伝子検査の結果、豚熱に感染していたと9日夜、発表しました。 曽於市で野生イノシシの豚熱感染が確認されたのは初めてで、県内では6、7例目となります。県内では先月からこれまでに豚熱に感染した野生イノシ