【新興国通貨】昨日中南米市場でペソ高強まる=メキシコペソ 中南米市場でドルペソはドル安ペソ高。ロンドン市場で18.225/28から18.31まで上昇。21時にメキシコCPIが前月比前年比共に予想を上回りペソ高になると、直近の懸念材料となっていた水紛争に関して、シェインバウム大統領がトランプ大統領と合意に達すると確信と発言したこともペソ買いとなった。18.171まで下げた後、少し戻してもみ合い。 対円でもペソ高が優勢。円