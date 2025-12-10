【北欧通貨】ドルクローネはもみ合い=ノルウェークローネ ドルクローネは10.15前後。今朝は10.146前後を付けていたが、ドル買いが優勢と案って10.162前後まで上昇。対円では海外市場で15円48銭を付けたがドル円の上昇一服で直近15.42前後。 USDNOK10.159NOKJPY 15.418