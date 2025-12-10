【北欧通貨】ドルクローナはクローナ高優勢＝スウェーデンクローナ 昨日の市場でドルクローナは9.335前後を付けた。10月29日に付けた9.34台を割り込んで9月以来のドル安クローナ高圏。直近のCPIがマイナスになるなど、厳しい状況が見られるが、クローナ高傾向は止まらず。 対円ではドル円の上昇を受けて昨日16円79銭まで上昇。その後はポジション調整もあって16円72銭前後での