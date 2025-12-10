12月6日、中国軍の戦闘機が航空自衛隊の戦闘機に向けて、レーダーを照射した。ミサイル発射の一歩手前とも取れる行為で、狼藉ぶりも甚だしい。諸外国の周囲でも度を越した挑発を繰り返す彼の国に、われわれはどう対処すべきか。＊＊＊【実際の写真】自衛隊戦闘機に「レーダー照射」した“中国軍機”3分間断続的に照射12月7日の午前2時過ぎ、小泉進次郎防衛相（44）が、中国の戦闘機による「レーダー照射」について、臨時で記