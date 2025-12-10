「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」が含まれた液体を密輸したとして59歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、間中謙二容疑者は先月、指定薬物「エトミデート」の成分が含まれた液体およそ2キロをタイから密輸した疑いがもたれています。「エトミデート」は使用すると全身がけいれんするため、「ゾンビたばこ」と呼ばれているもので、密輸による逮捕者は都内で初めてです。調べに対し、間中容疑者は容疑を