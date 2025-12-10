アメリカ国務省は9日、中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射について「中国の行動は地域の平和と安定に資するものではない」との考えを明らかにしました。国務省の報道官はFNNの取材に対し、中国軍機による自衛隊機へのレーダー照射を受け「中国の行動は地域の平和と安定に資するものではない」と述べ、中国の対応を批判しました。そのうえで「日米同盟はこれまでになく強固で結束している。同盟国である日本へのアメリカの関与