MLBのドジャースは日本時間10日、公式SNSにて大谷翔平選手がAP通信の「年間最優秀男性アスリート」に選ばれたことを発表しました。大谷選手は過去にもエンゼルス時代の2021年と2023年に2度選出され、2024年にはドジャース加入後初めて表彰されました。そして今年で4度目。4度の受賞は、ランス・アームストロング氏、レブロン・ジェームズ、タイガー・ウッズと並んで男性受賞者の中で最多受賞者となりました。またドジャースの選手