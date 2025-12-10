神奈川県伊勢原市と厚木市にまたがる日向山（標高約４００メートル）の中腹で９日午後３時１０分頃に山林火災が発生し、伊勢原市消防本部などが１０日朝から消火活動を始めた。同消防本部によると、現場付近に民家はなく、けが人も確認されていない。地上からの放水のほか、伊勢原市や県の要請を受けた横浜市消防局、東京消防庁のヘリコプターが上空からの消火活動を行っている。横浜地方気象台によると、伊勢原市には５日か