将棋の福間香奈女流六冠が大阪市内で会見を開き、日本将棋連盟の妊娠・出産に関わる規定の見直しを求めました。日本将棋連盟は2025年4月、タイトル戦に臨む女流棋士が妊娠した場合、「出産前後の期間が対局日程に一部でも重なれば対局者を変更する」という規定を設けました。この規定に該当した女流棋士はタイトル戦に出場できなくなり、タイトル保持者はタイトルを失います。妊娠による体調不良で自身も不戦敗を経験した福間香奈