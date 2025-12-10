元WEAVERのベーシスト 奥野翔太が、東京、大阪、横浜の3都市のビルボードライブをめぐるライブツアーを2026年2月より開催する。 （関連：WEAVERが鳴らした“音楽で前進する意志”10周年の先へと想い巡らせた『LIVE GAGA』） 確かな演奏力で多くのミュージシャンとステージを共にしてきた彼が今回は、自身がツアーバンドやレコーディングメンバーをつとめる山本彩、由薫、