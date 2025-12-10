大会名：フォード選手権期間：3/27～30コース：ワールウインドGCヤード：6661パー：72 【写真】渋野日向子、27歳バースデーの“超シブコスマイル”に祝福続々復活願う声も「明るい明日が待っている」「復活を信じて待つ」 渋野 日向子 フォード選手権の戦績、順位は？ ※この記事では、3/27～30に開催されたフォード選手権での渋野の戦績や順位を振り返り