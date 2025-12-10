大谷「〇日ぶり」勝利！手術から復帰後初【クイズ】 8月28日のレッズ戦に1番・指名打者 兼 投手で先発出場した大谷は、5回1失点9奪三振の好投をみせ、2回目の右ひじ手術から復帰後初となる勝利を挙げた。この勝利は大谷にとって何日ぶりであったか。プレイバックで振り返ってみよう。 【写真】大谷翔平が“ランク外”？ ド軍公式のまさかのスルーに「1試合3発＆10奪三振がランク外とかw」「基準おかしい」とファンツッコミ