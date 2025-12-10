来年４月の公立化にむけ準備が進められている東北公益文科大学について、県と庄内広域行政組合が、国への申請が正式に認可されたと発表しました。 【写真を見る】来年4月の公立化目指す東北公益文科大学国への申請が正式認可（山形） 新たに設立される国際学部とあわせて今後、公立化に向けた準備を進めていくとしています。 酒田市の東北公益文科大学は、県と庄内地域の市と町が設立費用を分担し、運営は学校法人が担う公設