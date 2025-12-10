卓球の「WTTファイナルズ香港2025」が、10日に開幕。WTTシリーズ年間王者を決める注目の国際大会であり、世界のトップ選手たちが集結する。今大会、男子シングルスには日本から2選手がエントリーしており、上位進出が期待される。 ■昨年の北九州大会で3度目の決勝 今回は男女シングルスおよび混合ダブルスが実施される中、男子シングルスにも注目が集まっている。世界ランキング5位の張本智和（トヨタ自動車）は、2