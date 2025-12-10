これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、長岡市・柏崎市・上越市に大雨注意報が発表されています。 夕方まで、土砂災害や落雷・竜巻などの激しい突風に注意してください。 ◆10日(水)これからの天気 日中は、断続的に雨や雪が降るでしょう。 大気の状態が非常に不安定なため、夕方にかけてカミナリを伴うこともありそうです。夜は天気が回復する見込みです。 降水確率は、夕方にか