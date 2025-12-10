おととし、神戸市西区で６歳の男の子を虐待死させたなどの罪に問われている母親に対し、検察側は懲役８年を求刑しました。おととし６月、神戸市西区で当時６歳だった穂坂修ちゃんの背中を鉄パイプで何度も殴って死亡させたなどとして、叔父の穂坂大地被告（３４）と母親、２人の叔母の計４人が逮捕・起訴されました。これまでの裁判で、母親は起訴内容を認め、叔母の一人は大地被告に逆らえなかったなどとして無罪を主張して