去年９月、大阪府内の整骨院で患者の女性にわいせつな行為をしたとして書類送検され、その後不起訴となった院長の男について、大阪地検が捜査をやり直し、在宅起訴していたことが分かりました。起訴状などによりますと、大阪府八尾市にある整骨院の院長・今学士被告（４１）は去年９月、当時１８歳だった患者の女性の胸を触ったり、首筋にキスしたりするなどした罪に問われています。大阪地検は今年３月、今被告を不起訴処分