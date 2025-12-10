兵庫県の告発文書をめぐる私的な情報の漏えいを受けて、斎藤知事の給与を減額する条例の改正案について、議会は知事の発言などを理由に継続審議とする方針を固めました。兵庫県の斎藤知事は、元県民局長の私的情報が漏えいした問題で、自身の給与を減額する条例改正案を６月議会に提出しました。議会側は「事実の解明が進んでいない」などとして採決を見送っていましたが、知事の管理責任が明記された修正案に自民党県議団な