きょうは、北日本の冬型の気圧配置も次第に解消し、日本海側の雪も止んでくるでしょう。ただ、北陸は夕方まで雨の降る所がありそうです。一方、太平洋側はきょうも晴れて日差しがたっぷりあるでしょう。湿度が30％台まで下がり、空気の乾燥した状態が続く見込みです。東京では6日連続で乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いに注意しましょう。湿度が低いとインフルエンザも蔓延しやすくなるため、室内では加湿器などで湿度5