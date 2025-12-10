戦後80年プロジェクト「つなぐ、つながる」です。今回、お伝えするのは家族を守るよう父親に託された当時16歳だった少女の沖縄戦体験です。数え年97歳を祝う沖縄の行事「カジマヤー」を迎えた山城スミさん（96）。山城さんの長寿にあやかろうと、家族のほか、地域の住民150人以上が集まりました。山城スミさん「（Q.長生きの秘訣は？）食べ物です」そう答えた背景には、食べることさえ難しかった戦争体験がありました。1945年3月、