群馬県の妙義山で発生した山火事は、きょうの正午前に鎮圧されました。群馬県の富岡市によりますと、8日午前に発生した妙義山の山火事は、きょう午前11時47分ごろ鎮圧されたということです。今後は鎮火に向けて群馬県の防災ヘリが上空から消火活動を行うとしています。今回の火事で、およそ30万平方メートルが焼けました。