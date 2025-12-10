国会の会期末まで残り1週間となりました。終盤国会の焦点は補正予算案と定数削減をめぐる法案の行方となります。定数削減をめぐり立憲民主党の奥野議員は、削減する数がなぜ1割なのかと高市首相に迫りました。立憲民主党奥野総一郎議員「1割削減の論拠ですね、これまでも定数削減を行ってきましたけれども、この根拠は何だと思いますか。連立合意の中に書かれてますよね、総理大臣としては言えないのかもしれないけれども。自民