タレントの山口もえ（48）が9日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）にゲスト出演。ゲストの人気エッセイストとの対面に感激した。この日は「親心を詠む冬の育児短歌会」と題し短歌を通じたトークを展開。ゲストとして、山口と、歌集「サラダ記念日」で知られるエッセイスト・歌人の俵万智氏が登場した。冒頭、山口は「いや〜凄い。何か俵さんって架空の人だと思っていたから。お会いできるなんて」と感