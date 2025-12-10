アサヒグループホールディングスにサイバー攻撃を仕掛けたと主張しているハッカー集団が、新たに、取引先や個人の情報を含むアサヒグループホールディングスのものとみられる大量のデータを流出させたことがわかりました。サイバーセキュリティーの専門家によると、新たに流出した情報には、取引先の名前が入った商談資料や金融機関の個人の口座のIDやパスワードなどが含まれているということです。アサヒグループホールディングス