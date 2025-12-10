国会では、衆議院予算委員会で自民党が日本維新の会と合意した議員定数の削減などについて議論が行われています。国会記者会館から犬伏凜太郎記者が中継でお伝えします。自民党、日本維新の会の間でいまだ温度差もある議員定数を削減する法案について、野党側は今国会で成立させるのかただしましたが、高市首相は明言を避けました。立憲民主党・奥野総一郎議員：今の（議員定数削減）法案、確かに出ているがあまりに乱暴じゃないで