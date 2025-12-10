2026年のミラノ・コルティナ五輪への出場権を争う、カーリング世界最終予選。男子日本代表(SC軽井沢クラブ)は日本時間10日、第6戦のニュージーランド戦に7-3で勝利しました。日本は同点で迎えた後攻の第4エンドに2点を獲得。さらに1点リードの後攻第6エンドでも2得点し、試合中盤にリードを着実に広げます。6-3として迎えた先攻第9エンドでは、ハウスに日本のストーンがたまっていく展開に。最後はニュージーランドのショットが決